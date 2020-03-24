«Люблю тебя, моя жизнь»: бывшая жена Апполонова получила на день рождения элитный авто

Бывшая супруга солиста «Иванушек» Андрея Григорьева-Апполонова отмечает день рождения. 24 марта девушке исполнилось 35 лет. Одним из первых с полуюбилеем Марию поздравил ее новый муж – баскетболист «Зенита» Андрей Зубков. Мелочиться с подарком спортсмен не стал и преподнес своей возлюбленной машину – красный Porsche, украшенный ленточкой в тон. Именинница поспешила похвастаться новым приобретением в социальных сетях, а заодно и поблагодарить Андрея.

«С днем рождения меня!!! Любимый мой, спасибо за нереальный подарок и за то, что каждый день делаешь меня счастливой! Люблю тебя, моя жизнь!» — написала она, сопроводив обращение совместным снимком.

Помимо машины Зубков вручил Марии лаконичный и современный букет цветов. Судя по всему, от поздравления девушка осталась в полном восторге. К поздравлениям присоединились также супруга Олега Газманова и звезда сериала «СашаТаня» Валентина Рубцова. Марина Газманова отметила, что ей приятно видеть Зубкову счастливой.

Напомним, Мария развелась с Андреем Григорьевым-Апполоновым спустя 15 лет официального брака в сентябре 2019 года. Спустя четыре месяца после разрыва девушка вышла замуж за баскетболиста Андрея Зубкова. Позже у супругов родилась дочь. Сам Апполонов сначала уверял, что очень рад за Марию и считает ее сестричкой, но спустя время позицию изменил.