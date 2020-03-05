Приятельницу Григорьева-Апполонова обвинили в смерти тяжелобольного ребенка

Олеся Сазыкина ранее заявляла, что беременна от рыжего из «Иванушек». Теперь нашлись люди, которые заявили, что девушка присваивала себе чужие деньги и является аферисткой.

В начале 2020 года произошел скандал, когда приятельница Андрея Григорьева-Апполонова Олеся Сазыкина заявила, что родила от него сына несколько лет назад, но молчала об этом, так как артист был женат. Сам певец был шокирован таким заявлением. Ему пришлось сдать ДНК-тест на отцовство, чтобы доказать, что девушка лжет. Он также не раз упоминал, что Олеся является аферисткой.

Новый выпуск передачи «Прямой эфир» был посвящен этой девушке, которая была продюсером разных музыкальных коллективов, включая «Отпетых мошенников» и «Иванушек». В студию пришел Артем Иванов, который обвинил Сазыкину в мошеннических действиях. Он рассказал, как познакомился с ней год назад.

«Она обратилась за помощью. У нее якобы пропали 11 миллионов рублей. Я сказал, чтобы приходила писала заявление. Мы встретились, познакомились. Она сразу сказала, что это были деньги связанные с огромным мероприятием в шоу-бизнесе», — вспомнил мужчина.

По его словам, он уволился из правоохранительных органов, но Олеся стала писать ему сотни сообщений, требуя помощи. Также Иванов заверил, что девушка лично ему говорила, что решила пропиариться за счет Григорьева-Апполонова. «Там, на самом деле, другой отец ребенка. Был суд, она мне показывала решение суда, признание отцовства, чтобы алименты были выплачены», — рассказал герой передачи. По словам Артема, на Сазыкину еще в 2018 году было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Он отметил, что девушка обналичивала деньги, а также присваивала денежные средства путем благотворительности.

«Я знаю случай по поводу маленького ребенка, который ушел из жизни не дождавшись тех денег, которые присвоила себе Олеся», — отметил Иванов.

Как оказалось, редакторы Андрея Малахова провели свое расследование. Они выяснили, что девушке действительно перечислялись деньги из благотворительных фондов, которые должны были пойти на лечение детей-инвалидов, но не все средства доходили до тех, кому они предназначались. Виктория Деде подтвердила, что ее отец, который лежал в больнице, так и не дождался денег от Сазыкиной. «Каждый день я писала ей СМС. Я просила сказать, куда делись деньги. Ты меня оскорбляла», — заявила женщина.

«Деньги были отправлены. Платежки эти есть. Можно даже подтвердить, что помогали им волонтеры», — в ответ сказала Олеся. После этого девушка прошла проверку на детекторе лжи. Проверка показала, что она обманывала артистов, а также на ее телефоне есть компрометирующая информация. Полиграфолог уточнила, что Сазыкина приняла лекарства, чтобы обмануть полиграф. На связь со студией вышел отец тяжелобольного мальчика, который умер, не дождавшись средств на лечение. Мужчина отметил, что ребенка уже не вернуть и выразил надежду, что Олеся будет наказана. Уже во время эфира отдел по борьбе с экономическими преступлениями занялся делом Сазыкиной.