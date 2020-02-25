«Магия целого мира не поможет»: Кушанашвили поделился переживаниями за пьющего Апполонова

49-летний ведущий Отар Кушанашвили поделился с журналистами переживаниями по поводу состояния Андрея Григорьева-Апполонова. В последнее время коллеги рыжего «Иванушки» все чаще стали замечать, что исполнитель выглядит неважно. Композитор Игорь Матвиенко и вовсе заявил, что певец откровенно спивается.

Тревогу бьет и близкий друг Апполонова – Отар Кушанашвили. В разговоре с «Собеседником» журналист признался, что причина беспробудного алкогольного марафона всеобщего любимца — обычная человеческая боль. Андрей всерьез переживает из-за развода с супругой Марией Лопатовой (ныне Зубковой). Помочь же ему справиться с происходящим окружающие не в силах, уверен Отар. Певец сам должен побороть чувство одиночества, а вместе с ним и уйдет желание злоупотреблять пенными напитками.

«С учетом непреложного факта, что сердце всегда опережает мозг, я хочу первым делом возопить: оставьте моего кореша в покое! Ему просто больно, и он эту боль глушит чертовой мочой. Ни Матвиенко, ни я, ни магия целого мира тут не помогут», — сказал он.

Что же касается странной истории с внебрачным сыном Андрея, то Кушанашвили уверен – мальчик на самом деле не является родственником солиста «Иванушек». Журналист заявил, что для того, чтобы спать с Сазыкиной, нужно иметь «полностью отбитые вкусовые рецепторы».