Виктория Боня в облегающих брюках подразнила снимком из Китая

Похоже, что Виктория Боня вошла во вкус, заявляя, что коронавирус дан человечеству во благо. В настоящее время на бывшую участницу «Дома-2» ополчилось из-за этого немало хейтеров.

Напомним, недавно светская львица высказалась позитивно о мировой пандемии, заявив, что таким образом планета очистится от губительного воздействия жизнедеятельности человечества, которое в последнее время ведет себя словно саранча, пожирая все вокруг. После этих слов на Викторию ополчилась целая армия пользователей Сети, считая, что так может рассуждать человек, который еще не столкнулся с заболеванием лично.

Боня на это ответила, что готова умереть вместе с половиной человечества, лишь бы выжила Земля. И подчеркнула, что не собирается отрекаться от своих слов. Мало того, девушка решила дополнительно подразнить своих фолловеров снимком из Китая, представ на нем в облегающих брюках и жакете по фигуре.

«Фото из Китая. Декабрь 2019. Надеюсь, там сейчас так же спокойно и хорошо, как тогда!» — подписала она фото.

Стоит ли говорить, что этот пост в очередной раз накалил страсти в аккаунте Бони. «Вирус и загрязненность планеты — это разные вещи! Мозг включи!», «Тут как никогда уместна фраза «молчи, за умную сойдешь», «Сейчас все блогеры вдруг стали вирусологами и экологами. И рассуждают о том, кому жить, а кому нет», «Не много на себя берете? Я поняла, о чем вы хотели сказать, но есть экология, а есть и всегда были вирусы. Извините, лучше к вам относилась», — опять набросились на Вику пользователи Сети.