«Надеюсь на ваше понимание и благоразумие!»: Брухунова поделилась болью в Instagram

Всего за сутки возлюбленная Евгения Петросяна стала одной из самых интересных персон в России.

В минувший понедельник, 23 марта, российские СМИ поделились приятными новостями о том, что у пары Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой наконец-то появился наследник. Хотя многим известно, что звезды отдыхали в Дубае, но почему-то они не публиковали совместные фотографии в своих Instagram-аккаунтах, да и чувства на публике стараются не проявлять.

Однако новость о ребенке буквально перевернула все вверх дном и на артистов посыпался шквал вопросов, которые просто нельзя игнорировать. Татьяна даже написала отдельный пост в своем официальном аккаунте.

«Дорогие мои подписчики! Я вас очень прошу: не нужно мне присылать ссылки (Директ не могу разобрать — больше тысячи сообщений за сутки) на публикации в СМИ и тв-передачи, которые рассказывают обо мне сказки и перемусоливаливают «утки», придуманные ими же. Надеюсь на ваше понимание и благоразумие!» — написала главная героиня новостей последних суток.

К сожалению, реакция поклонников Брухуновой на этот пост пока неизвестна, так как женщина по непонятной причине отключила возможность комментировать свои фотографии.