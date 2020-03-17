«Вылитая Жаклин Кеннеди»: Брухунова продемонстрировала трендовый летний аксессуар

Жена Петросяна засветилась с аксессуаром в Дубае, где отдыхает с Петросяном.

31-летняя Татьяна Брухунова, отдыхая в Дубае со своим 74-летним мужем Евгением Петросяном, решила немного отойти от фэшн-стереотипов.

На острове Палм-Джумейра девушку видят в свободных брюках, удобных шлепанцах и без макияжа. Никаких туфель, аксессуаров и сложных нарядов! Однако до конца об имидже модницы Татьяна забыть не смогла. Примерив стильную шапочку, супруга народного артиста решила похвастаться ей в личном блоге.

«Шапочка моряка – самый трендовый аксессуар будущего лета! В Дубай-Молл ко мне подошли двенадцать девушек (разных национальностей) за три часа с вопросом: это «Готье»?» — рассказала она в Instagram.

«Крутая стильная шапочка-панама. Татьяна, на этом фото Вы похожи на Одри Хепберн», «У Вас интересный стиль в одежде и Вам очень подходит. Хотя для многих он просто как красная тряпка для быка», «Прекрасная морячка! Так женственно, элегантно и как-то ностальгично-винтажно. И вам очень идет», «Вылитая Жаклин Кеннеди», «Очень красивый образ и шапочка замечательная. Мне тоже кажется, что есть сходство в стиле с Жаклин Кеннеди», — наперебой комментируют стиль Брухуновой фолловеры.