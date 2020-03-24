Новая девушка Ивлева похвасталась шикарной фигурой в леопардовом купальнике

Недавно ведущий шоу «На ножах» открыто признался в отношениях с Лерой Куденковой.

Новая возлюбленная известного телеведущего Константина Ивлева подразнила пользователей Сети снимком в леопардовом купальнике.

28-летняя студентка журфака МГУ Лера Куденкова предстала на своей страничке в Instagram, томно возлежа на софе в соблазнительной позе. Взору подписчиков открылись стройные ноги девушки и открытая область декольте. Дополнила образ будущая акула пера солнцезащитными очками и длинными серьгами.

Судя по всему, кадр был сделан на Мальдивах, во время совместного отдыха Куденковой с Константином Ивлевым.

Напомним, ведущий популярного шоу «На ножах» всего несколько дней назад открыто признался, что теперь у него другая возлюбленная.

Ранее его жена Мария рассказала журналистам, что узнала об измене супруга от некой девушки, снявшей на камеру встречу повара с любовницей.