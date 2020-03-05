«У мужа интрижка на стороне»: жена ведущего шоу «На ножах» подала на развод

Мария поняла, что ее супруг Константин Ивлев стал встречаться с молодой женщиной.

Ведущий программы «На ножах» (канал «Пятница») разводится со своей супругой Марией, прожив с ней больше 20 лет. Пара воспитывает двоих детей – малышку Машу и сына-студента Матвея. Однако ни прожитые вместе десятилетия, ни дети не удержали рассерженную жену от заявления о разводе. Ивлева узнала об измене мужа и не смогла этого стерпеть.

«Добрые» люди сняли ведущего в ресторане в компании с молодой девушкой и выслали кадры Марии.

«Узнала, что у мужа два месяца была интрижка на стороне. Не думала, что подобное коснется меня», — сказала обиженная супруга ведущего «СтарХиту».

Как пишет издание, мужчина встречается со студенткой факультета журналистики МГУ 28-летней Валерией Куденковой из Краснодарского края. Уже с декабря прошлого года она не стесняется выкладывать в своем блоге совместные кадры с Константином. А на поздравления фолловеров и пожелания их паре счастья реагирует открыто. «Спасибо», — пишет девушка. Из чего становится очевидным, что да – пара действительно есть. Ведь иначе было бы отрицание.

Увы, но мирного развода между экс-супругами, похоже, уже не получится. Ведущий, по словам Марии, решил отобрать нее дочь и перестал давать деньги на семью.

Чтобы расстаться по справедливости ей пришлось обратиться к услугам адвоката и подать на алименты. Сейчас отставная супруга с трудом справляется с эмоциями, недоумевая, как ее после стольких лет брака могли предать. В шоке и родители Ивлева. Как говорит Мария, они плачут.