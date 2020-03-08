«Никто не застукал»: Ивлев впервые выложил фото с любовницей и прокомментировал развод

На днях таблоиды ошарашили новостью о том, что ведущий телешоу «На ножах» Константин Ивлев разводится. Издание «СтарХит» сообщило, дескать, известного шеф-повара застукали с любовницей. А видео выслали его жене Марии. Женщина не стала прощать измены и подала на развод.

Ведущий телеканала «Пятница» не стал молчать и отреагировал на публикации в СМИ. В личном блоге он впервые опубликовал совместное фото со своей новой возлюбленной Лерой Куденковой и написал комментарий.

«Никто никого не застукал, никто никого не отбирает, никто никого не предавал! Все произошло так, как должно было случиться! Живите в центре своей жизни, а не на обочине чужой!» — сообщил Ивлев.

Пост с таким же текстом опубликовала и Лера. Судя по Instagram девушки, пара в настоящий момент отдыхает на Мальдивах, а все ее последние посты посвящены людским пересудам их отношений с Константином.

«Будьте так увлечены улучшением собственной жизни, чтобы у вас не было времени ненавидеть, судить, критиковать, спорить или сплетничать о других!» — к примеру, посоветовала она фолловерам. «Одним из главных признаков счастья и гармонии является полное отсутствие потребности кому-то что-то доказывать», — также написала она.

Увы, но эти глубокомысленные слова убедили не всех пользователей Сети. «Конечно, наслаждайтесь, чего не наслаждаться, кто-то плачет, а кто-то наслаждается, очень больно смотреть на это все и противно. Не ожидала от Кости такого предательства», «Конечно, папика завести – есть залог успешного и обеспеченного счастья», «Главное – папика найти», «Еще роди ему», – пишут люди в комментариях блога Леры.