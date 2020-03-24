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«Первый день без гипса»: футболист Тарасов показал травмированную ногу

Спортивную травму бывший муж Ольги Бузовой получил месяц назад.

«Первый день без гипса»: футболист Тарасов показал травмированную ногу
Дмитрий Тарасов. Фото: Globallookpress.com

В феврале Дмитрий Тарасов во время тренировки получил повреждение левой ноги, и футболиста госпитализировали прямо с поля. В больнице ему диагностировали закрытый перелом левой малоберцовой кости со смещением и наложили гипс. И вот, спустя месяц больничного, бывший супруг Ольги Бузовой показал в своих сторис, как, наконец, избавился от оков на своей ноге.

«Первый день без гипса», — прокомментировал Тарасов видео в своем инстаграм-аккаунте.

Дмитри Тарасов. Фото: Instagram.com/stories/tarasov23

На видео врач футболиста оценил состояние больной конечности и отметил, что в ближайшее время ситуация будет улучшаться.

«Состояние с учетом почти месячного отсутствия движения удовлетворительное. Незначительный отек имеется в области голеностопного сустава, но он связан больше с отсутствием движения. Как только будет в работу включаться мышца, улучшится венозный отток и лимфоток, и отек будет спадать», — рассказал доктор.

Напомним, травму Тарасов получил буквально спустя три дня после подписания контракта с ФК «Рубин». Предполагалось, что выступать за казанский футбольный клуб спортсмен будет до конца текущего сезона.

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