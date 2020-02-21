Тарасов получил травму через три дня после подписания контракта с «Рубином»

Не так давно футболист Дмитрий Тарасов нашел новую работу. 18 февраля стало известно, что он подписал трехмесячный контракт с казанским клубом «Рубин».

Предполагалось, что выступать за команду из Татарстана бывший муж Ольги Бузовой будет до конца сезона 2019/2020. Однако Тарасов, еще не успев выйти на поле, получил травму. Это произошло во время тренировочного процесса, сообщила пресс-служба клуба на официальной странице в «Твиттере».

«Дмитрий Тарасов получил болезненный удар на тренировке и сразу покинул поле. Диагноз узнаем только после обследования», — написали представители казанского «Рубина».

В Сети появилась информация, что у Тарасова перелом ноги. Однако, официального подтверждения этим слухам пока нет.

Это не первая травма в карьере 32-летнего футболиста. В прошлом году, во время выступления за ФК «Локомотив» спортсмен повредил мышцу. Травма привела к операции. Подписание контракта с «Рубином», по признанию Тарасова, стало шансом вернуться в большой футбол.