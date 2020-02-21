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И все-таки перелом: в ФК «Рубин» рассказали о диагнозе футболиста Тарасова

У бывшего мужа Ольги Бузовой серьезная спортивная травма.

И все-таки перелом: в ФК «Рубин» рассказали о диагнозе футболиста Тарасова
Дмитрий Тарасов. Фото: Globallookpress.com

В Twitter представители футбольного клуба, с которым Дмитрий Тарасов на днях подписал контракт, сообщили, какой диагноз поставлен в больнице травмированному футболисту.

«Диагностировали «закрытый перелом со смещением левой малоберцовый кости, разрыв межберцового синдесмоза», — сообщили фанатам в социальной сети.

Напомним, во время тренировки у новичка Тарасова что-то пошло не так. Его увезли прямо с поля в больницу.

Предполагалось, что выступать за команду из Татарстана бывший муж Ольги Бузовой будет до конца сезона 2019/20. В «Рубине» пожелали пострадавшему футболисту скорейшего выздоровления и возвращения на поле.

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