И все-таки перелом: в ФК «Рубин» рассказали о диагнозе футболиста Тарасова

В Twitter представители футбольного клуба, с которым Дмитрий Тарасов на днях подписал контракт, сообщили, какой диагноз поставлен в больнице травмированному футболисту.

«Диагностировали «закрытый перелом со смещением левой малоберцовый кости, разрыв межберцового синдесмоза», — сообщили фанатам в социальной сети.

Напомним, во время тренировки у новичка Тарасова что-то пошло не так. Его увезли прямо с поля в больницу.

больше по теме Тарасов получил травму через три дня после подписания контракта с «Рубином» Бывшего мужа Ольги Бузовой госпитализировали с тренировки.

Предполагалось, что выступать за команду из Татарстана бывший муж Ольги Бузовой будет до конца сезона 2019/20. В «Рубине» пожелали пострадавшему футболисту скорейшего выздоровления и возвращения на поле.