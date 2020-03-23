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«А капелла – это не ваше»: подписчики раскритиковали голос Глюкозы

Певица решила развеселить своих фолловеров адаптацией своей знаменитой песни «Жу-Жу».

«А капелла – это не ваше»: подписчики раскритиковали голос Глюкозы
Глюкоза/Фото: https://www.instagram.com/p/B9zh9cNlc_9/

Подписчики раскритиковали голос певицы Глюкозы. Артистка, как и многие другие звезды, сейчас находится на самоизоляции. Чтобы не заскучать, знаменитость старается занимать себя прогулками, спортом и музыкой, а также уделяет время близким.

В понедельник, 23 марта, Наталья Ионова решила поднять настроение своим подписчикам и спела для них одну из самых известных своих песен «Жу-жу». Ее она адаптировала под современные реалии, благодаря чему в тексте появились некоторые забавные строчки: «Я не езжу никуда и не жужжу».

«Жу-жу-жу-жу, я недельку дома посижу», — обнадеживающе пропела Глюкоза.

Отметим, что далеко не всем фолловерам артистки понравилось ее исполнение. Многие оказались неприятно удивлены вокалом Ионовой без соответствующей ретуши. «А капелла – это не ваше», «Я чуть не оглох», «Какая вы хорошенькая, но какой неприятный голос», «Агузарова, ты ли это?» — вопрошали они.

На ироничные комментарии в свой адрес знаменитость отвечать не стала, благо достаточно часто встречалась и похвала. «Берегите себя», «Песня-огонь», «Вы красотка!», «Любим вас, Наташа», — писали они.

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