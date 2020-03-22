«У меня больше 40 знакомых в больнице»: Глюкоза закрылась на карантин

Уже шесть дней певица плотно общается с мужем и беспокоится, что это может закончиться убийством.

Певица Глюкоза, как и множество звезд отечественного шоу-бизнеса, ушла на домашний карантин и уже шесть дней старается себя занять просмотром кино, прогулками, занятиями музыкой и спортом. Своим поклонникам в Instagram 33-летняя артистка призналась, что не думала о том, насколько это будет сложно. Социальные сети тоже не спасают женщину, так как в них она сразу же натыкается на новости, которые вызывают у нее нервный смех.

«Признаюсь, карантийщик из меня полное г…но! — написала Наталья Ионова. — Больше всего я боюсь за своего мужа, это может быть непреднамеренное убийство!»

Подписчики поинтересовались у звезды, почему она решила закрыть себя на карантин. Глюкоза ответила, что не выезжала за границу, но после отмены массовых мероприятий решила «остановиться и понять, что происходит вокруг». И, конечно же, певица не хочет заразиться сама. По ее мнению, ситуация достаточно серьезная, чтобы закрыться на неделю дома.

«У меня больше 40 знакомых в больнице», — написала она, отвечая на комментарий подписчика.

больше по теме Фадеев планирует забрать имя «Глюкоза» у Натальи Ионовой Продюсер создаст новый проект со старым названием.

Напомним, что, по официальным данным, на 22 марта в России заразились коронавирусом 367 человек и только 16 из них выздоровело. За последние сутки зафиксирован 61 новый случай заболевания.