«Отсиживаюсь дома»: Алексей Воробьев рассказал, как переносит болезнь

Знаменитый певец и актер уже несколько дней недомогает.

В личном микроблоге в Instagram на днях Алексей Воробьев не на шутку напугал поклонников: он сообщил, что плохо себя чувствует, у него поднялась высокая температура и появилась слабость в теле. Артист несколько дней соблюдал постельный режим и выглядел довольно разбитым.

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Портал Teleprogramma.pro поинтересовался у певца, как он себя чувствует, и чем все-таки заболел кумир миллионов.

Воробьев рассказал, что на основании симптомов, которые врач выявил у звезды, артист перенес обычное ОРВИ. Тест на коронавирус пройти певцу не предложили – нет необходимости. Теперь он восстанавливается и сидит дома на карантине, коротая время с любимым питомцем Моцартом.

«Так что пью чай с имбирем и лимоном, и принимаю меры профилактики. Не целую незнакомых девушек в губы, ношу мотоциклетный шлем, и не выхожу из дома без резиновых перчаток», — полушутя ответил артист.

Лечение, которое по назначению врача начал принимать музыкант, позволило ему улучшить самочувствие. Температура спала, и теперь держится на уровне 36,6 – 37.

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