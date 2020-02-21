«От меня и не такие беременели»: Алексей Воробьев поделился трогательной историей своего рождения

32-летний певец и актер Алексей Воробьев рассказал трогательную историю своего появления на свет. Исполнитель решил поделиться с подписчиками семейными откровенностями в день рождения своей мамы, 21 февраля.

Воробьев вспомнил, что за несколько лет до его рождения врачи провели его матери операцию по удалению яичника. Тогда медики не давали гарантий, что девушка когда-нибудь сможет забеременеть. Классическая мечта любой женщины иметь семью была разрушена.

В один из счастливых дней мать Воробьева случайно встретила в троллейбусе своего будущего супруга. Когда мужчина узнал о проблеме собеседницы, он убедительно заявил, что «от него и не такие беременели». Это стало веским аргументом в пользу будущих отношений. Будущие родители Воробьева поженились практически на следующий день.

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«Как видите, ни один диагноз не может быть сильнее желания женщины, и мужской уверенности в своих способностях», — подметил Воробьев.

Артист поблагодарил маму за уделенное ему время и вспомнил, как трогательно она читала ему приключенческий роман «Два капитана». Именно благодаря этой книге и родительскому воспитанию Воробьев уяснил для себя главное: нужно любить вопреки всему и никогда не сдаваться.