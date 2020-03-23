«Видел ее без поролоновых вещей»: экс-директор Лободы раскрыл секрет ее идеальной фигуры

Светлана Лобода уже много лет выступает на сцене. Она вызывает восторг не только своими вокальными данными, но и эффектной внешностью. В свое время даже Ксения Собчак назвала ее фигуру идеальной и призналась, что повесила фото певицы в бикини на холодильник для мотивации. Сама артистка не скрывает, что много работает над собой. Она ежедневно занимается спортом, чтобы поддерживать себя в форме.

Однако бывший концертный директор Стас Пшеницын заявил в эфире передачи «Звезды сошлись», что Лобода на самом деле не такая идеальная, как кажется. Он поведал, что девушка корректирует свою фигуру, так как совершенно недовольна внешностью. Из-за этого каждый раз концерты звезды задерживаются на час.

«Светлана приводила себя в порядок, а самый большой комплекс у нее был — это отсутствие попы. Я видел ее без грима, без накладных поролоновых вещей. Она худая девушка очень», — заверил мужчина.

В студии не было певицы, поэтому за нее заступилась телеведущая Лера Кудрявцева. «Худая, красивая, сексуальная!» — отметила она. Присоединилась к ней Ольга Орлова. Она посчитала, что у Пшеницына комплекс обиженного мужчины. «Вы обижены и сейчас решили вывалить всё… Мужики, оставайтесь мужиками. Так нельзя», — высказалась она.

Добавим, что сама Кудрявцева недавно удалила грудные импланты. После этого блондинка отдохнула в Дубае, где без стеснения позировала в мини-бикини. 48-летняя телеведущая доказала, что и в зрелом возрасте можно выглядеть безупречно. В отличие от Лободы, она не проводит каждый день в спортзале и любит вкусно поесть.