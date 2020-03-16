«Простая селянка»: Лера Кудрявцева в шиньоне и платье с кружевами снялась с Басковым

Лера Кудрявцева недавно вернулась из Дубая. Телеведущая неделю провела с мамой в жаркой стране, наслаждаясь спокойствием. Она купалась и загорала, а также успела отметиться в стильных образах.

Вернувшись в столицу, блондинка вновь окунулась в кипящую событиями светскую жизнь. Она побывала на вечеринке у сестры Игоря Крутого, Аллы, где танцевала с подругами до поздней ночи. А после этого знаменитость вернулась к работе.

Кудрявцева успела отметиться на съемках «Звезды сошлись» в оранжевом костюме с принтованным пиджаком. А потом она предстала в неожиданном образе. Девушка облачилась в синее платье с кружевами, а на ее голове оказался кудрявый шиньон. Образ дополнили ярким макияжем и белым платком. Компанию Лере составил Николай Басков, облаченный в брюки и хлопковую рубашку. На его лице красовались усы.

«Рождение чуда на наших глазах! Была аристократка, а стала простая селянка», — заявили гримеры. После этого блондинка отправилась на съемочную площадку. Не обошлось и без шуток. Басков заявил, что замучился искать свою партнершу.

Для чего Кудрявцева перевоплотилась в простую русскую девушку, неизвестно. Однако она намекнула, что снимается в фильме-поздравлении.

Напомним, что после поездки в ОАЭ Лера каждый день измеряет температуру. Это обязательная мера предосторожности. Многие звезды оказались на карантине после поездок за границу, но телеведущую это не коснулось.