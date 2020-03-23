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Звезда «Игры Престолов» накинулась на людей, нарушающих карантин

Софи Тернер весьма грубо прошлась по всем, кто не бережет свое здоровье, как и здоровье сторонних людей.

Звезда «Игры Престолов» накинулась на людей, нарушающих карантин
Актриса Софи Тернер, в сериале «Игра Престолов»

Актриса Софи Тернер, исполнительница роли Сансы Старк в легендарном сериале «Игра Престолов», весьма жестко отозвалась о людях, которые не придают должного внимания эпидемии коронавируса и отказываются находиться в карантине во время пандемии. Звезда провела трансляцию в Instagram, во время которой произнесла довольно грубые слова.

По словам актрисы, нужно сидеть дома, а тех, кто все же покидает жилище по незначительным причинам, Софи назвала тупыми. По словам Тернер, ей буквально плевать на права и свободы людей, если есть опасность, что безответственные станут причиной заражения других людей. Она отметила, что гулять во время карантина — это не круто.

Пользователи Интернета в большинстве своем решили, что таким образом Тернер ответила другой актрисе, Эванджелин Лилли, которая как раз весьма безответственно отнеслась к карантину.

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