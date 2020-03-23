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«Круто!»: Богомолов на время пандемии коронавируса запустит бесплатные лекции

В настоящее время Театр на Малой Бронной закрыт на карантин.

«Круто!»: Богомолов на время пандемии коронавируса запустит бесплатные лекции
Константин Богомолов. Фото: Global look press

Московский Театр на Малой Бронной, где работает худруком муж Собчак Константин Богомолов, сейчас закрыт на карантин. Эта мера была принята, чтобы предотвратить распространение коронавируса среди населения.

Кроме театров в Москве временно не работают цирки, музеи, клубы и прочие культурно-развлекательные и спортивные организации. Чтобы поддерживать интерес публики, их сотрудники стали компенсировать живое общение интернет-коммуникациями. Константин Богомолов не стал исключением.

«Дорогие друзья! Мы желаем веселости, бодрости духа и здоровья. Мы, в Театре на Малой Бронной, неизменно веселы, бодры и здоровы. И уверены, что очень скоро мы увидимся с вами, нашими зрителями, в нашем зале на спектаклях и премьерах. В это время театры стараются компенсировать невозможность зрителей прийти в театр. Организуются трансляции спектаклей в Сети, выкладываются записи спектаклей, а многие артисты в социальных сетях публикуют ролики о том, как они проводят время: читают стихи, прозу… Мне ужасно нравится эта активность.

Мы тоже не хотим терять живую связь с нашими зрителями, но мы не станем публиковать в Сети записи наших спектаклей и организовывать видеотрансляции. Есть у меня глубокое внутреннее убеждение, что в театр нужно ходить ногами. А пока это невозможно, театр можно и нужно изучать. Поэтому Театр на Малой Бронной и Фонд поддержки и развития современного театра имени Михоэлса решили организовать для вас, наших зрителей, серию бесплатных онлайн-лекций от лучших театроведов и историков театра о театре. Это будет дико интересно, уверяю вас. И мы начинаем такую работу уже в ближайшее время. Но этим наша онлайн-активность не ограничится…» — сказал Константин Богомолов.

Подробности пока режиссер решил не раскрывать, сославшись на то, что его идею могут увидеть конкуренты. Зрителям же он предложил следить за обновлениями информации о театре в социальных сетях организации.

«Круто! Я жду», — с энтузиазмом восприняла новость Светлана Лобода.

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