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«Для всех прибывших»: жену Петросяна по приезду из Эмиратов попросили самоизолироваться

Татьяна Брухунова углубилась в чтение литературы.

«Для всех прибывших»: жену Петросяна по приезду из Эмиратов попросили самоизолироваться
Татьяна Брухунова. Фото https://www.instagram.com/bruhunova/

31-летняя супруга народного артиста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова спокойно отнеслась к карантину после отпуска. Хотя ранее говорила, что по приезде в Россию ей предстоит много работать.

Напомним, Евгений Ваганович вместе с молодой женой отправился в Дубай. Здесь его возлюбленная активно вела свой личный блог, выкладывая свежие фото с курорта, а также общалась с подписчиками. Многие фолловеры тогда не поняли рвения звезды отправиться на отдых в период пандемии коронавируса.

Вначале Брухунова отбивалась от нападок хейтеров, убеждая их в том, что соблюдает все правила гигиены, а потом сказала, что будет блокировать аккаунты людей, пишущих ей про эпидемию. В итоге столкнуться с проблемами паре все-таки пришлось — вместо ожидаемой насыщенной работы им пришлось уйти на карантин.

«Для всех прибывших в страну из заграницы действует режим самоизоляции», — пояснила жена комика.

Однако унывать Брухунова не стала, решив в свободное время заняться чтением книг и глянцевых журналов. «Такой карантин мне по душе», — призналась Татьяна в личном блоге.

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