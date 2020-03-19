«Не хочу читать бредни!»: жена Петросяна решила блокировать всех, кто скажет про коронавирус

31-летняя Татьяна Брухунова улетела вместе с 74-летним мужем Евгением Петросяном в Объединенные Арабские Эмираты. Здесь пара наслаждается беззаботным отдыхом, морем, шикарным гостиничным номером и вкусной ресторанной едой.
Мешает одно – подписчики в Instagram, которые ежечасно спрашивают у активной в Сети Татьяны, как обстоят дела в Дубае с коронавирусом, и упрекают ее за то, что она отправилась за границу в столь непростое время.
Конечно, молодая супруга сатирика могла найти более простой способ не получать негатив от фолловеров (например, не выходить в соцсети или не читать комментарии в них), но она пошла другим путем. Девушка написала устрашающий пост о том, что готова отправить в бан каждого, кто вспомнит про популярный вирус.
«Дорогие подписчики! Все, кто нагнетает панику по теме коронавируса и истерит под моими фотографиями, будут заблокированы! Я не хочу читать бредни! Все мы взрослые люди! Каждый выбирает, как ему вести себя в той или иной ситуации. Я выбираю – жизнь! Но с коррективами на конкретную ситуацию.
Мне не сложно каждые 30 минут мыть руки. Мне не трудно пользоваться антисептиком. Вам же если по душе — забиться в шкаф и кричать, что начался апокалипсис – ок! Только меня об этом оповещать не обязательно! Будьте здоровы!» — написала супруга Петросяна в Instagram.