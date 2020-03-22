Эти забавные животные: Шварценеггер выложил забавный видеоролик в Instagram

Актер Арнольд Шварценеггер продолжает радовать подписчиков своего официального Instagram-аккаунта забавными видеороликами из личной жизни. На этот раз звезда боевиков показал, как он принимает пищу. Казалось бы, в этом нет ничего необычного, если бы не его товарищи по тарелке — пони по кличке Виски и ослица Лулу. Как оказалось, обедает эта троица вместе.

Актер разместил видеоролик, в котором он пытается спокойно поесть, а его животные время от времени пытаются урвать кусок из тарелки. Салат заинтересовал их наиболее всего, так что Шварценеггеру ничего не оставалось, кроме как поделиться едой. В итоге все закончилось тем, что пони лизнул тарелку «Терминатора», на что тот лишь рассмеялся и легко отодвинул питомца.

Напомним, из-за распространения коронавируса Арнольд призывает своих подписчиков оставаться дома. Тем временем в России количество случаев заражения коронавирусом выросло с 306 до 367 за сутки.