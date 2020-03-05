Терминатор разбушевался: Шварценеггер подает в суд на российскую компанию

Мы привыкли, что звезды Голливуда в обычной жизни вполне скромные ребята, которые никогда не откажут поклонникам в совместном фото и могут даже перекинуться парой фраз. Вот только всегда нужно знать меру того, что можно делать, а что нельзя. Как сообщает издание TMZ, американский актер Арнольд Шварценеггер подает в суд на российскую компанию Promobot. Все из-за того, что ребята решили сделать робота с лицом звезды, не спросив разрешения. Кстати, полюбоваться на результат можно здесь, нельзя сказать, что сходство получилось идеальным.

По словам адвокатов актера, у компании не было никакого права использовать его образ. А теперь самое интересное, Шварценеггер требует выплатить ему 10 миллионов долларов компенсации вместе с прибылью от рекламы и «работы» его роботизированного двойника на публичных мероприятиях. Стоит заметить, что еще в январе адвокат актера просил компанию Promobot перестать показывать робота, однако в феврале его все же привезли на выставку игрушек в Нью-Йорк. Теперь компании придется решать вопрос в суде.