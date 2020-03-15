Арнольд Шварценеггер научил свою собаку бороться с коронавирусом

Звезды шоу-бизнеса по разному справляются с эпидемией коронавируса, кто-то отменяет съемки в блокбастерах, а кто-то записывает забавные видео в личные соцсети. К числу последних присоединился всемирно известный актер Арнольд Шварценеггер, который показал своей собаке по кличке Черри как правильно мыть руки, чтобы избежать заражения коронавирусом. Видеоролик актер выложил в свой личный аккаунт в Instagram.

Шварценеггер также написал под видео, что этот урок вряд ли пригодится его любимой собачке, а вот его подписчики, напротив, могут найти в нем много полезного. Арнольд также отметил, что он моет руки как минимум пятьдесят раз в день и тратит на каждое омовение не менее 20 секунд.

Напомним, актер недавно решил, что хорошей идеей будет привести в офис осла, а чуть позже его юристы решили засудить российских разработчиков за использование образа Шварценеггера при создании робота.