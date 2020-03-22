«Жрать и спать»: певица Слава рассказала, чем занимается на карантине

Карантин запер многих селебритис в четырех стенах, но некоторые не унывают и изобретают множество развлечений, одно из которых – совместные «прямые эфиры» в социальной сети Instagram. Известный российский дизайнер Игорь Гуляев записал видео вместе с певицей Славой на своей страничке и спросил, чем занимается звезда в изоляции. Слава призналась, что у нее отменилось 14 концертов – тур по Германии и выступления в Америке. Несмотря на отсутствие работы, певица не унывает и даже рада появившемуся свободному времени:

«У меня два месяца выходных, просижу с дочкой, с кошкой, с мужем. Плюс — могу заняться перестройкой всего дома, я буду делать гигантскую стройку, — сообщила звезда. И призналась: «Ну а что тут делать — жрать и пить, я перемыла всю квартиру».

Собеседники много шутили, отвечали на вопросы зрителей и выпивали. Певица призналась, что унывать — не в ее характере, творческие люди должны нести только позитив и ни в коем случае не сдаваться. Она предложила продолжить такое виртуальное общение, и даже работать онлайн: «Будем в инстаграме — ты шить шубы, я петь для тебя», — посмеялась знаменитость.

Ранее совместный «прямой эфир» записали Настя Ивлеева и Максим Галкин. Телеведущая и юморист задавали друг другу вопросы и делились творческими планами за бокалом вина.