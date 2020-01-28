ЗВЕЗДЫ

«Освежила образ»: модельер Гуляев восхитился внешним видом 69-летней Бабкиной

Исполнительница народных песен поделилась закулисным снимком до съемок шоу «Модный приговор» на Первом канале.

«Освежила образ»: модельер Гуляев восхитился внешним видом 69-летней Бабкиной
Надежда Бабкина (Фото: Globallookpress.com)

Надежда Бабкина на личной страничке в Instagram опубликовала свежий отчетный снимок. 69-летняя исполнительница народных песен поделилась закулисным фото до съемок шоу «Модный приговор» на Первом канале. Певице заранее наложили грим, подчеркнув глаза артистки черной тушью для ресниц, подводкой для век и песочными тенями. В этой же приглушенной гамме был выбран и оттенок помады — чайной розы.

Примечательно, что одним из первых снимок Надежды Григорьевны оценил близкий друг Примадонны отечественного шоу-бизнеса Игорь Гуляев. Певица удостоилась комплимента со стороны модельера, который восхитился ее внешними данными.

«Вау!» — лаконично, но вместе с тем эмоционально отреагировал дизайнер.

Сама Бабкина подметила, что осталась довольна и макияжем, и прической.

«Освежила образ перед съемками «Модного приговора»! Как вам?!» — обратилась к верным почитателям певица.

Напомним, что артистка не скрывала своей привязанности к Евгению Гору, который был моложе избранницы на 30 лет. В шутливой беседе с Александром Васильевым 69-летняя Бабкина подметила, что это раньше их разница в возрасте с певцом бросалась в глаза. А теперь, по прошествии лет, Надежда Бабкина чувствует себя моложе рядом с Евгением.

«А сейчас и разницы нет. Он стал старик, а я помолодела», — объявила певица в разговоре с Васильевым.

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«Освежила образ»: модельер Гуляев восхитился внешним видом 69-летней Бабкиной
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