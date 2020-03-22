«Не поддаемся панике»: Юлия Костюшкина высказалась об истерии вокруг скупки продуктов

Прошедшая неделя запомнится многим огромными очередями в магазинах, где большинство покупателей лихорадочно скупали гречку и туалетную бумагу. На эту тему в Сети появилось множество мемов, Жириновский посчитал, что в этом нет необходимости, а на Первом канале в программе «Док-Ток» даже обсуждали этот феномен.

Портал Teleprogramma.pro пообщался с телеведущей, супругой исполнителя Стаса Костюшкина Юлией и узнал ее мнение на этот счет. Мама двоих детей убеждена: нельзя впадать в истерию на глазах у ребятишек.

«Дома есть набор простых продуктов, есть картошка, гречка, макароны, но у нас не завален ими дом, у нас не 500 пачек этого, этого и вот этого. Мы стараемся не поддаваться панике, я стараюсь на позитиве быть. Спокойная мама – спокойный ребенок. Это мой девиз, особенно после рождения второго сына», – высказалась телеведущая.

В семье Костюшкиных порастают двое сыновей – Богдану 13 лет, Мирону 4 года. Старший переведен на дистанционное обучение, а младший в принципе не ходит в садик. И ранее мама мальчиков рассказала, как семья проводит свободное время в изоляции.