«Хотят умереть чистенькими»: Гордон пошутил на тему истерии из-за туалетной бумаги

В программе «Док-Ток» ведущий попытался разобраться, зачем люди скупают в огромных количествах средство гигиены.

В очередном выпуске шоу «Док-Ток» на Первом канале Александр Гордон поднял тему, связанную с ситуацией вокруг коронавируса. А именно ажиотаж, который творится в супермаркетах цивилизованных стран. Причем покупательская охота в большинстве государств связана не с продуктами питания, а со средствами гигиены – народ выносит туалетную бумагу. По словам Гордона, суета с рулонами пришла из Америки.

«Туалетная бумага, почему она стала культом новой напасти? Может, потому что хотят умереть чистенькими?» — предположил телеведущий.

Ситуация за океаном с туалетной бумагой уже несмешная: в американских интернет-магазинах стоимость упаковки из 8 штук доходит до 700 долларов. В центре Нью-Йорка на светофорах ходят спекулянты и продают водителям заветные рулоны. Подобное сейчас происходит и в Европе – Гордон назвал это цепной реакцией. В сюжете, который был показан в эфире программы, объясняется:

«Психологи говорят: запас туалетной бумаги дает ощущение человеку контроля над ситуацией, в которой в принципе все сейчас бессильны. Символ комфорта, за который цепляется человечество», — передают журналисты.

По мнению эксперта программы Дмитрия Абзалова, от недостатка или переизбытка информации по проблеме человек начинает действовать в интересах своих базовых потребностей – выстраивать защиту и обеспечивать себя едой. А Гордон напомнил: в нынешних обстоятельствах стоит обезопасить себя элементарными действиями – мыть руки и ограничить контакты. И, в случае чего, в туалете вспомнить старый добрый дедовский способ соблюдать гигиену – с помощью газеты.