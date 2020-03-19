Юлия Костюшкина перечислила, чем заняты дети на карантине

Известная телеведущая подчеркнула, что особо сильно в ее семейной жизни ничего не поменялось.

В звездной семье Стаса и Юлии Костюшкиных двое детей. Старшему сыну Богдану 13 лет, он учится в седьмом классе, а младшему Мирону – 4 года, и он в детский сад еще не ходит. Поэтому на карантин отправился только один из мальчиков. Но, как признается мама Юлия, кардинальных перемен с наступлением эпидемии коронавируса у ее семьи не произошло.

«У нас ничего не поменялось, мы живем за городом, выходим на улицу. В Москве нет полной изоляции, как, например, в Италии или Испании, там реально проблема, чем заниматься с детьми, когда они даже на улицу выйти не могут. У нас уличные развлечения присутствуют. Мирон катается на самокате, благо снег уже растаял. Да и спасибо, что работает телевизор, мультики смотрим и кино», — рассказала телеведущая.

Но уроки никто не отменял. Хоть школу и закрыли на карантин, обучение продолжается дистанционно, потом — время для домашнего задания. По сути, для старшего сына ничего не поменялось.

Напомним, многие в период карантина, не дожидаясь тотальных ограничений в передвижении, выбрали добровольную изоляцию. Так, например, сделала певица Ирина Дубцова. Она призналась, что опасается за здоровье членов своей семьи, поэтому всех близких она посадила на карантин.