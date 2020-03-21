«Настало мое время!»: Собчак начала защищаться от коронавируса

Время для шуток подошло к концу, российские звезды шоу-бизнеса наконец-то начинают осознавать всю опасность коронавируса и стремятся максимально защитить себя, а заодно и подают хороший пример подписчикам в социальных сетях.

Телеведущая Ксения Собчак выложила ироничный пост в свой личный аккаунт в Instagram, в котором смогла и посмеяться над собой, и донести важную мысль до всех своих читателей.

Актриса показала своим поклонникам фотографию, на которой она сидит в автомобиле в защитном халате и маске, призванной защитить от коронавируса. Стоит отметить также, что на Ксении очки, которые тоже обеспечивают дополнительную защиту, на случай если кто-нибудь решит чихнуть ей прямо в лицо.

«Наконец-таки настало мое время! С моей челюстью — маска это идеальный аксессуар красоты!» — посмеялась над собой Собчак.

Ее подписчики юмор оценили, а Екатерина Варнава даже со смехом ответила: «Раунд!».

Напомним, по данным оперативного штаба, число зафиксированных в России случаев заражения коронавирусом выросло до 306.