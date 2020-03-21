Коронавирус против Голливуда: Кристофер Нолан попросил правительство США не забывать о кино

Режиссер напомнил, что ситуация с кинотеатрами в стране становится катастрофической.

Коронавирус продолжает вредить не только населению планеты в целом, но и киноиндустрии в частности.

Всемирно известный режиссер Кристофер Нолан записал обращение к правительству США, в котором попросил поддержать кинотеатры в стране. Большинство из кинозалов закрыты на неопределенный срок, а их сотрудники не знают, стоит ли надеяться на возвращение на любимое место работы. Ведь каждый день простоя для огромных зданий — это гигантские убытки.

В интервью изданию The Washington Post режиссер подчеркнул, что кино состоит не только из продюсеров, актеров и членов съемочной группы, но также и сотрудников кинотеатров, о которых все обычно забывают.

Нолан отметил, что кинотеатры уже много лет занимают важную роль в жизни современного общества и сложно представить, что должно случиться, чтобы люди перестали посещать кинопоказы.

Напомним, в данный момент в Америке из-за коронавируса закрыты 4933 кинотеатра, а это 96% от общего их количества.