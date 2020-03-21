«Добрый папа — пьяный папа»: Подольская неудачно пошутила про мужа на карантине

Наталья Подольская неудачно пошутила про отдых Владимира Преснякова на карантине, спровоцировав пересуды о проблемы с алкоголем. Как и многие другие знаменитости, Наталья и Владимир отказались от выступлений на ближайшее время из-за пандемии коронавируса. Проживающие вместе вот уже почти 10 лет исполнители стараются как можно больше времени уделять друг другу и сыну Артемию.

Недавно же Наталья обнародовала домашнее видео, на котором глава семейства задорно играет с наследником. В кадре видно, как замаскировавшийся под привидение с помощью куртки Пресняков-младший сначала крадется по темному коридору, а затем пытается напасть на маленького героя, «до зубов» вооруженного игрушечной саблей. Побоище завершается в пользу Артемия – мальчику удалось закружить своего оппонента, и «чудовище» сдалось.

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«Добрый папа – пьяный папа», — имела неосторожность Подольская пошутить по поводу увиденного.

Тут же в комментариях появились вопросы по поводу услышанного. Люди начали спрашивать, действительно ли Пресняков-младший имеет проблемы с алкоголем. «Зачем про пьяного папу сказала? Когда трезвый, демон что ли?», «На видео тоже нетрезвый?», — спросили они. Отвечать на вопросы Подольская не стала, за нее вступилась добрая половина постоянных наблюдателей. «Вам лишь бы к словам придираться. Это шутка обыкновенная», — высказались они.