«Это что? Водка?»: Пресняков подарил Урганту «короналекарство»

Программа «Вечерний Ургант» вышла 16 марта в новом формате – без зрителей в традиционном понимании. Вместо них на креслах в студии расселись сотрудники шоу, кроме того, чтобы хоть как-то занять пустоту, между кресел поставили изображение Ирины Шейк.

Эти меры были предприняты, чтобы обезопасить людей от распространения коронавируса. Гость программы Владимир Пресняков появился в студии тоже необычно – в его руках была бутылка, очень напоминающая небезызвестный русский алкогольный напиток.

«Это что? Водка?» — удивился Иван. «Это короналекарство», — заверил Пресняков и вручил его телеведущему.

После этого певец шутливо порассуждал о новом вирусе, заявив, что маски вряд ли спасают от него. Самое главное – сохранять отличное настроение и иметь внутри себя сияющее солнце. «Это реально помогает, ребята. Чем меньше умных идей в голове, тем больше радости. Не с умным же лицом помирать…», — заявил музыкант.

В итоге ведущий и певец решили, что изоляция, которую рекомендуют при пандемии, в определенном смысле даже полезна людям. Особенно изоляция от Интернета.

Ранее мы писали о неоднозначном высказывании Виктории Бони, которая считает, что коронавирус будет полезен планете. Дескать, с его помощью Земля очистится. За это звезду осудили многие подписчики, предложив ей поставить себя и своих близких на место заболевших или умерших.

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