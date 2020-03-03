«Кандидаты выбраны идеально»: Подольская пожелала удачи Little Big на «Евровидении-2020»

Звезда в 2005 году представляла нашу страну в конкурсе и считает, что он с того времени сильно изменился.

Новость о том, что Первый канал принял решение отправить на грядущий музыкальный исполнительский конкурс «Евровидение» популярную группу Little Big, быстро облетела мир шоу-бизнеса. Даже в описании коллектива в «Википедии» уже появилась информация о том, что музыканты являются представителями России на этом мероприятии. Сами ребята со всей ответственностью заявили, что постараются выступить достойно в Роттердаме.

Уверена в питерцах и их коллега Наталья Подольская. Исполнительница сама принимала участие в этом состязании в 2005 году. Она рассказала Teleprogramma.pro, что за последние 15 лет мероприятие очень изменилось. Участникам теперь нужно быть не просто талантливыми, но и уметь эпатировать.

«Я знакома с творчеством ребят, они очень эпатажные и «Евровидение» — это конкурс именно такого плана. Все пытаются переудивить друг друга номерами, эпатажем. На мой взгляд, кандидаты выбраны идеально. Я не буду делать прогнозов, пока не увижу номер, сложно говорить, но от себя желаю ребятам огромной удачи», — сказала Подольская.

Многие знаменитости и политики поддержали питерских музыкантов. Поклонники исполнителей в Сети высказали уверенность, что они привезут «Евровидение-2021» в Россию.

Однако нашлись и скептики. Юрий Лоза не поддержал решение Первого канала и объявил, что группа с таким названием не может считаться русской. А модельер Александр Васильев считает эпатажную рейв-группу слишком обычной и пророчит музыкантам 12-е место.