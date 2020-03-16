«Страх и загоны не помогут избежать инфицирования»: Решетова высмеяла паникующих россиян

Молодая мать призвала соотечественников не скупать продукты и не тратить силы на борьбу со страхом понапрасну.

Анастасия Решетова высмеяла паникующих из-за коронавируса россиян. Люди активно запасаются продуктами и стараются как можно реже выходить из дома, чтобы не заразиться. Многие знаменитости также предпочли уйти на карантин: Киркоров, Семенович и Гагарина отменили последние концерты, а Яна Рудковская ведет «прямые репортажи» из собственного дома.

Модель призналась, что долгое время не воспринимала панику вокруг коронавируса всерьез. Ее взгляд изменился в тот момент, когда друг семьи оказался в медицинском учреждении после поездки во Францию. Решетова призвала общественность не паниковать и не тратить силы на борьбу с собственными страхами.

«Неужели вы думаете, что страх и загоны помогут вам избежать инфицирования? Вы, конечно, можете дальше стрематься каждого чихания со стороны, скупать макарошки и туалетную бумагу, но сделаете только хуже. Мысли как раз и провоцируют болезни», — отметила она.

Решетова также подчеркнула — за здоровье маленького Ратмира она не переживает, поскольку проконсультировалась с профильными специалистами. Самой грамотной тактикой поведения Настя назвала спокойствие — она порекомендовала не волноваться и соблюдать предписанные медиками меры предосторожности.