«Когда не можешь приехать к маме»: коронавирус нарушил планы Стриженовой на день рождения

Екатерина Стриженова пожаловалась на эпидемию, которая нарушила ее планы на день рождения. Напомним, 20 марта актриса и телеведущая отмечает 52-летие. Подписчикам знаменитость рассказала, что собиралась навестить родительницу, чтобы поблагодарить ее за появление на свет, а также разделить с ней время в этот важный день. Заглянуть в гости Екатерина так и не смогла, побоявшись заразить маму.

Среди прочего, настроение подпортила и отмена спектакля «Леди на день». К нему актриса готовилась целый месяц.

«День рождения, конечно, повод для радости! Даже когда ты не можешь приехать поздравить маму… Коронавирус меняет наши планы, но мы не сдаемся — сохраняем самообладание, не паникуем, соблюдаем правила чистоты, бережем родных и близких!» — решила взбодрить своих поклонников она.

Те, в свою очередь, поспешили поздравить любимицу с днем рождения. Фолловеры пожелали Стриженовой самого важного — здоровья, внутренней гармонии и спокойствия.

«Вы прекрасны сегодня, всегда таковой будьте», «Счастья, здоровья, удачи во всем», «Любим вас всей душой за искренность и чистоту посылов», — написали они Екатерине.