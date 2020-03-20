«Не прекрасная тихоня!»: Шнуров узнал супругу с неожиданной стороны

Лидер «Ленинграда» сочинил стих про интимную жизнь во время карантина из-за коронавируса.

«Инстаграмный поэт» Сергей Шнуров отвлекся от политики и написал стихотворение о карантине во время коронавируса. Скандальный артист зарифмовал в строчках, как они с женой остались надолго дома вдвоем. На третий день пара стала заниматься сексом. Под конец лирический герой обессилел, но открыл свою супругу с новой стороны.

«Через семь дней вдруг я понял,

Выяснилось, что она,

Не прекрасная тихоня,

А почти что сатана!

Ноги сводит в раскорячку.

Ведь она, как не крути,

Сексуальная маньячка.

Ох, спасибо, карантин», — написал Шнуров.

В конце произведения рокер задается вопросом, сколько еще неожиданных открытий принесет людям разбушевавшийся вирус.

Конечно же, артист нигде не указывает, что описанное в его стихотворении произошло именно с ним и его нынешней женой Ольгой Абрамовой. Данные супруги вполне могут быть просто собирательными образами российской семьи. Но ранее Сергей Шнуров писал довольно честные стихи со своими собственными мыслями, так что он вряд ли станет врать про четыре дня, проведенные в постели с любимой.

Интересно, что поклонники артиста пишут ему в комментариях тоже в стихах. Его коллега по группировке «Ленинград», рэпер ST, например, зарифмовал, что в его семье три человека (у него недавно родилась дочка), и им втроем тоже очень даже неплохо.