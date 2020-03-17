«Очень красивое»: рэпер ST и его жена Ассоль раскрыли имя новорожденной наследницы

13 марта у рэпера ST и его жены Ассоль родилась дочь. Девушку вместе с наследницей в настоящее время уже выписали из роддома.

«Что такое «вписка» я знал, а вот «выписка» у меня впервые! Мы семьей поехали домой! На самом деле у меня зреет большой пост про мироощущение и новые чувства в связи с появлением Дочки. И я обязательно сформулирую его и напишу. А пока расскажу, что при любой возможности мы спим. И папа, и дочка, а мама тем временем отдыхает и рассказывает вам как у нас дела», — рассказал о своих ощущениях музыкант в личном блоге.

Ассоль же сообщила более предметную информацию – имя девочки.

«Эстель Александровна Степанова!» — с восторгом заявила она.

«Ого, ЭсТэ (ST) + Ассоль = ЭсТэль, вот это надо было придумать», «Очень красивое имя», «Не ну не Симба же», «Почему никто не называет дочь просто Дочь?» — комментируют новость подписчики.