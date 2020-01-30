«Вспыхнул вдруг коронавирус, у людей полно идей»: Шнуров написал стих на злобу дня

Певец Сергей Шнуров выложил новый стихотворный пост в своем официальном аккаунте в Instagram. На этот раз он коснулся максимально больной темы — коронавируса, который бушует в Китае. Вместо того, чтобы посочувствовать или пожалеть жителей страны, которые сейчас находятся не в самом лучшем положении, артист предлагает искать плюсы в ситуации.

«Вспыхнул вдруг коронавирус, У людей полно идей. Путешествуйте по миру, Пока нет очередей. В Лувре без китайцев тихо, В Эрмитаже — благодать! Не бывает так, чтоб лихо, Не могло чего-то дать» — сочинил стих Шнуров.

Как ни странно, в комментариях поддержали артиста и даже посмеялись над опасным заболеванием, а также заметили, что фармацевтические компании наживаются на борьбе с болезнью и предлагают бесполезные лекарства, а люди охотно их принимают.