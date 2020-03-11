«Голубоглазая красавица»: Тина Канделаки показала повзрослевшую дочку Меланию

Тина Канделаки, как известно, в свое время состояла в браке с бизнесменом Андреем Кондрахиным, которому родила двух детей. Сейчас наследники телеведущей уже живут самостоятельно. Сын Леонтий является поклонником трэш-метал группы Slayer.

А 20-летняя Мелания учится в МГИМО, чем гордится ее мама. Также у девушки есть талант к живописи. Телеведущая хвасталась, что ее наследница прекрасно рисует на холсте. Звезда надеется, что ее кровинка сможет реализовать себя как художница.

Обычно Тина редко видится с детьми, так как занята на работе. Но при этом она постоянно поддерживает с ними общение. Накануне телеведущая поделилась снимком с дочкой. В кадре она обнимает повзрослевшую наследницу. Мелания позирует в черной юбке плиссе и топе. Девушка догнала маму по росту. Канделаки решила поделиться своим опытом воспитания детей, а конкретно девочек.

«Мелания всегда нуждалась в более трепетном отношении к себе. Когда же она подросла и у нас возникли моменты недопонимания, я сразу обращалась к собственному детству и пыталась посмотреть на ситуацию глазами своей дочери», — призналась бизнесвумен.

По ее словам, она всегда старалась взглянуть на ситуацию, вспоминая себя в детстве, если у нее возникало непонимание с наследницей. Тина пыталась стать для дочки подругой, а для этого разделяла с ней радость побед и избегала занудных нравоучительных монологов.

«В нашей семье сильные женщины — и это семейное. У меня была сильная мама и бабушка, я сильная, и Мелания тоже сильная. Но это не передается генетически. Лидерами не рождаются, а становятся», — добавила звезда ТВ. Она надеется, что ее качества, поступки и стали примером и вдохновением для наследницы.

Многие поклонники поблагодарили Канделаки за откровенность. Некоторые восхитились красотой ее дочери. «Голубоглазая красавица, счастья тебе!», «Мелания очень нежная, приятная девушка», «Носы одинаковые», «Характер виден сразу», «Прекрасные слова», «Не сомневалась, что вы хорошая мама», — прокомментировали пост подписчики.