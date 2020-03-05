«Либо ничего не дари, либо сделай над собой усилие»: Канделаки рассказала, чего хотят женщины

Телеведущая составила подборку подарков на 8 Марта, которым была бы рада сама.

В преддверии Международного женского дня сильная половина человечества судорожно пытается угадать, что именно подарить своей возлюбленной, маме, бабушке, сестре, подруге. Тина Канделаки поспешила облегчить жизнь своим подписчикам-мужчинам в Инстаграме и разместила подборку идей подарков, которым была бы рада сама.

В списке семь пунктов, среди которых есть книга, спортивные атрибуты или карта в фитнес-клуб, набор косметики, курс массажа или СПА. Или кастомизированный аксессуар, например, дамская сумочка:

«Мой партнер по бизнесу Александр Кабаков подарил мне сумку Balenciaga. Я ее долго носила, прежде чем заметила, что ее изготовили специально для меня. Я, конечно, не сторонник того, чтобы писать на сумках имена, но Саша подошел к подарку с любовью», — привела пример Канделаки.

А вот не стоит дарить, по мнению телепродюсера, экстремальные вещи, такие как прыжок с парашютом, полет на воздушном шаре и подобные «прелести». Или даже люксовые платочки:

«Есть замкнутый круг с платками Hermes или Gucci. Все их друг другу передаривают, не открывая коробки и попадая в неловкие ситуации. Я таким не грешу. На мой взгляд, ты либо ничего не дари, либо всё-таки сделай над собой усилие», — заключила звезда.

Тина Канделаки регулярно делится своими советами и мнением с фолловерами. А в недавнем посте о самом сокровенном брюнетка призналась, что ест в кровати.