«Важнее всего просто высыпаться»: Кожевникова поделилась мнением о коронавирусе

Эпидемия коронавируса продолжает распространяться по планете. Так что совсем неудивительно, что некоторые звезды российского шоу-бизнеса всеми силами стараются сдержать панику среди своих подписчиков, а также поддерживают людей мотивирующими постами в социальных сетях.

Актриса Мария Кожевникова выложила новую публикацию в свой официальный аккаунт в Instagram. в которой попыталась объяснить свое отношение к эпидемии.

Артистка рассказала, что контакты с людьми в это непростое время стоит свести к минимуму, по возможности избегать торговых центров и тренажерных залов.

При этом Мария выразила сожаление, что ей придется направиться на съемочную площадку и работу никак не получится перенести. При этом Кожевникова отметила, что не стоит жаловаться на нехватку защитных масок в аптеках, их можно сшить и самим.

«И еще банально, но важнее всего просто высыпаться! Чувство ответственности у каждого из нас — это главное оружие против пандемии», — заявила актриса.

Напомним, при первых признаках недомогания обращайтесь к врачу!