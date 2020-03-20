«Древний обряд изгнания»: Максим Галкин пошутил про коронавирус

Максим Галкин вместе со своими детьми Елизаветой и Гарри опубликовал в Instagram шуточный ролик о нужно «борьбе» с короновирусом. «Рецепт» оказался крайне прост и доступен любому жителю планеты, который владеет русским языком.

Нужно всего лишь поставить на стол небольшую чашку с водой, после чего трижды обойти вокруг нее, забавно размахивая руками, и трижды повторив заклинание «Раз, два, три, коронавирус, уйди!». Разумеется, при эпидемии это не поможет, но, скорее всего, заметно улучшит ваше настроение.

«Древний обряд изгнания коронавируса. Лицензия Роснепотребзазора номер 22322232 от 45 года н.э.», — с юмором подписал видеоролик Галкин.

Отметим, что не стоит относиться к видеоролику всерьез, никакого отношения к настоящей медицине он не имеет. Если вы чувствуете себя плохо, сразу же обратитесь к врачу. По данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом в мире превысило 209 тысяч.