Британские актеры переиграли сцену из «Зомби по имени Шон» в реалиях коронавируса

В 2004 году режиссер Эдгар Райт выпустил малобюджетный комедийный хоррор под названием «Зомби по имени Шон». Картина пародировала фильмы про восстания живых мертвецов и принесла большую популярность своему создателю и исполнителям главных ролей — Саймону Пеггу и Нику Фросту.

Недавно из-за эпидемии коронавируса одна из сцен этого ужастика стала мемом в интернете, а именно момент, когда два приятеля-лоботряса договариваются по телефону о своем плане действий во время зомби-апокалипсиса. Главный герой решает собрать свою мать, подругу и лучшего друга, а затем отправиться всем вместе в его любимый паб, чтобы там переждать ненастье. Для многих пользователей Сети эта схема действий показалась очень актуальной в связи с нынешней обстановкой в мире.

И вот британские актеры Пегг и Фрост сделали для фанатов фильма сюрприз — они пересняли ту самую сцену (уже постаревшие), только вместо своего старого плана продекламировали советы Британской национальной службы здравоохранения. Никакого бара — мужчины решили остаться дома, выпить по чашечке чая и «ждать, пока все это пройдет». А в конце зрители видят, что у Пегга дома серьезный запас туалетной бумаги.