«Не так уж и плохо»: 62-летний больной коронавирусом князь Монако рассказал о своем самочувствии

Альбер II сдал 16 марта тест на COVID-19 анонимно, потому что хотел, чтобы к его результатам отнеслись объективно.

Накануне стало известно, что глава королевства Монако болен коронавирусом. Принц Альбер в понедельник сдал анонимный тест на инфекцию, и он оказался положительным. Монарх признался, что специально сделал это инкогнито, чтобы результат получился объективным. Сейчас, по признанию князя, он чувствует себя хорошо.

«Мои симптомы похожи на грипп, но это похоже на довольно мягкий случай. У меня небольшая температура, что не так уж и плохо. Небольшой кашель есть, в первые дни болезни был насморк, который стал первым признаком. Я чувствовал себя немного разбитым, только и всего», — рассказал изданию People монарх.

Где именно он подхватил инфекцию, князь не знает. По его словам, он несколько последних недель старался проявлять осторожность: часто мыть руки и использовать дезинфицирующие средства. После подтверждения диагноза глава королевства сразу же самоизолировался в своем доме, и все рабочие дела решал дистанционно.

А семья Альбера II — 42-летняя супруга княгиня Шарлен и их пятилетние дети Габриэлла и Жак – проживают в королевской резиденции Roc Agel в течение уже почти двух недель.