Коронавирус не помеха: в Сети появился трейлер второго сезона сериала «Реальные упыри»

В Сети появился первый трейлер второго сезона проекта «Реальные упыри» от студии FX. Сериал рассказывают историю о нескольких вампирах, которые пытаются жить в современном мире вместе с людьми. Действие происходит в США, а главные герои вовсе не напоминают жестоких кровососов на уровне графа Дракулы, проект похож скорее на сериал «Офис».

Оригинальный одноименный фильм снял Тайка Вайтити. В главных ролях снялись Кейван Новак, Мэтт Берри, Наташа Деметриу и Харви Гиллен. Отличная новость для фанатов «Звездных войн», в проекте нашлось место для Марка Хэмилла, исполнителя роли Люка Скайуокера из фантастических фильмов про далекую галактику.

Старт нового сезона запланирован на 15 апреля и не похоже, что коронавирус в состоянии помешать премьере. Для зрителей подготовили 10 эпизодов шоу.