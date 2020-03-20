«Не было возможности»: 44-летняя Навка жалеет, что в детстве не учила языки

Дочка олимпийской фигуристки в танцах на льду в свои пять лет берет уроки французского, китайского и английского.

44-летняя Татьяна Навка со всей серьезностью отнеслась к вопросу воспитания младшей дочери от Дмитрия Пескова. Так, наследница олимпийской чемпионки в танцах на льду не только увлекается фигурным катанием, но и берет уроки французского, китайского и английского. Находясь на домашнем карантине, пятилетняя Надежда не тратит время на развлечения. Девочка на удаленной системе, с помощью дистанционной программы штудирует французский. Весь процесс контролирует ее звездная мама.

Так, фигуристка подметила, что карантин и свободное посещение занятий абсолютно не отменяет проведение уроков. Говоря о курсах, Татьяна уточнила, что вживую ребенку заниматься гораздо интересней, но в условиях самоизоляции приходится довольствоваться занятиями в электронном формате.

«Моя Надюша постигает азы французского языка в дистанционном варианте!» — добавила Татьяна.

Примечательно, что спортсменка не оставила без внимания критический отзыв одной из подписчиц в Instagram, ответив на вопрос поклонницы.

«За двумя зайцами погонишься… Сомневаюсь, что в детстве вы всем этим занимались. Можно получить обратный результат!!» — обратилась к фигуристке одна из ее верных почитательниц. «К сожалению, не занималась. У родителей не было возможности и понимания», — уточнила спортсменка.

К слову, китайский язык вместе с носителем языка учит и трехлетний сын Ксении Собчак — Платон. Правда, пока все занятия проходят в игровой форме. Телеведущая старается не перенагружать ребенка.