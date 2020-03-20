«Новый виток для себя»: Муцениеце считает коронавирус подарком

Бывшая жена Павла Прилучного, актриса Агата Муцениеце показала в сторис своего Инстаграма, чем занимается в период карантина из-за коронавируса. Она совершила пробежку с утра, причем подчеркнула, что собирается преодолеть на этот раз большее расстояние, чем обычно, потому что времени свободного у нее много. И во время бега поделилась размышлениями насчет COVID-19:

«Вы представляете, какой подарок нам сделала планета! Она подарила нам время, чтобы все понять, все осмыслить, переоценить ценности, может быть, придумать что-то новое, какой-то новый виток для себя, и более чистый воздух, более чистую экологию», — высказалась актриса.

Звезда фильма «Тобол» во время пробежки насладилась пением птиц и свежим воздухом. После чего весь оставшийся день посвятила семье: вместе с детьми Тимофеем и Мией они поиграли в настольные игры, совершили прогулку, устроили дискотеку под Little Big, а потом Муцениеце посмотрела сериал «Эпидемия». «Чтобы не паниковать!» — прокомментировала просмотр звезда.

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Напомним, на сегодняшний день, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом в мире превысило 209 тысяч случаев. В России заболевших уже 199 человек.