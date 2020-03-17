«Я не стану унывать»: Муцениеце на фоне развода заявила, что говорит только правду

Агата Муцениеце в конце февраля объявила о том, что рассталась с Павлом Прилучным. Пара почти девять лет была вместе. Они растят дочку Мию и сына Тимофея. Слухи о проблемах в семье супругов появились еще несколько лет назад. Тогда актер ушел из дома после серьезной ссоры. Однако кризис в отношениях пара тогда смогла пережить. Но к сожалению поклонников, свои чувства они не смогли сохранить.

Муцениеце не стала скрывать, что для нее развод стал тяжелым решением. Она до последнего не хотела признавать, что идеальной семьи, как в рекламах, у нее нет. Актриса продолжила снимать YouTube—блог, но уже от лица разведенной женщины. Не устает упоминать развод Агата и в соцсетях.

Накануне она спародировала известное сообщение «спамщиков» в соцсетях. Мужчина в комментариях к посту предложил ей свою услугу по возврату супруга: «Верну любимого человека. Недорого». Бывшая возлюбленная Прилучного позитивно отреагировала на троллинг.

«Верни деньги, шарлатан», — с иронией ответила она.

Также артистка заговорила о том, что любит в лицо говорить правду, какой бы горькой она не была.

«Хочу поговорить о том, кто чем гордится… Начну с себя. Я горжусь тем, что могу сказать все, что думаю — любому человеку в моей жизни. Я горжусь тем, что я в ответе за свои слова. Я горжусь тем, что даже когда кто-то возненавидит меня за мою правду, я не стану унывать. Я буду знать, что я в этот момент — была собой. Быть творческим человеком, не быть слабым, и очень важно каждый день хвалить себя», — поделилась Муцениеце.

Некоторые поклонники решили, что девушка имеет ввиду свои отношения с Павлом. Они подозревают, что между экс-супругами произошел серьезный разговор перед расставанием.